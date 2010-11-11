Два евродепутата от Германии разочаровали регионала

Партия регионов хочет лишь объективной резолюции Европейского парламента относительно политического положения в Украине.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее ЕС - Восточные соседи, заместитель члена Постоянной делегации в ПАСЕ Владимир ВЕЧЕРКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Комментируя заявление представителей от Европейской народной партии (ЕНП) - евродепутатов от Германии Эльмара БРОКА и Михаэля ГАЛЕРА - на украинскую тематику, народный депутат сказал, что “этот документ вызвал у него глубокое разочарование”.

Он отметил, что «эта информация, к сожалению, его не удивила». “Ведь ЕНП с самого начала, с момента прихода к власти в Украине нового руководства, демонстрирует предвзятое отношение к нему. Эта влиятельная партия проявляет неспособность объективно оценивать те сложные процессы, которые происходят в нашем государстве, занимать сбалансированную позицию при рассмотрении украинского вопроса», – считает В.ВЕЧЕРКО.

По его словам, «при оценке событий в Украине ЕНП использует исключительно точку зрения украинских оппозиционных сил, которая направлена лишь на дискредитацию действующей власти и, конечно, отражает и субъективное мнение отдельных лиц, а не волю народа. Создается такое впечатление, что заявления ЕНП относительно событий в Украине пишутся не в Брюсселе или в других столицах Евросоюза, а где-то на Подоле в Киеве».

При этом В.ВЕЧЕРКО отметил, что “Партия регионов, независимо от того, где она находилась – при власти или в оппозиции, - всегда проводила конструктивную политику относительно своих международных партнеров”. «Мы должны слушать друг друга, помогать друг другу, искать компромиссы. В том числе – и в сложных вопросах повестки дня с нашими международными партнерами. Тем более, когда речь идет о Европейском Союзе. Только при таком подходе в отношениях это будет идти на пользу и Украине, и ЕС», - отметил депутат.

В.ВЕЧЕРКО подчеркнул, что “Партия регионов как партия власти остается открытой к диалогу и всегда готова на компромиссы, которые идут на пользу нашим гражданам, способствуют улучшению уровня их жизни”.

«Регионалы всегда работали на благо народа, и никогда не изменяли его интересу», – подчеркнул он и выразил сожаление, что «наибольшая партия в Европе таким способом фактически отошла от европейских фундаментальных ценностей, базовых постулатов политической этики и культуры». «При этом со стороны ЕНП не то что не делается никаких попыток услышать другую, альтернативную точку зрения, но и сознательно блокируются любые попытки ее донести».

По мнению В.ВЕЧЕРКО, “термин «компанейство», использованный указанными евродепутатами при оценке отношений между Партией регионов и европейскими социалистами, следует применять к отношениям именно между ЕНП и БЮТ – «НУ-НС» – Народный Рух”. «Эти отношения основываются не на сходстве политических платформ или исповедании идентичных ценностей (ведь БЮТ является партией откровенно левого направления), а на «кумовстве» их политических функционеров», – заявил В.ВЕЧЕРКО.

«Партия регионов хочет лишь одного – объективной резолюции Европейского парламента относительно политического положения в Украине», – подчеркнул он. «Но, к сожалению, этому всячески препятствуют украинские оппозиционные силы, которые находятся в оппозиции не к власти, а к украинскому народу, вместе с их «материнской» партией – ЕНП», – сказал В.ВЕЧЕРКО.

Депутат также выразил надежду, что “Европейский парламент, а это не только евродепутаты от ЕНП, сможет не идти на поводу украинской «пятой колонны», и принять сбалансированный документ, что, безусловно, будет способствовать развитию конструктивных отношений между Украиной и ЕС».