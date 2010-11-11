Украинским школьникам будут преподавать «толерантную историю»?

В Украине началась реализация проекта «Толерантность на уроках истории Украины», основанного благотворительным фондом «Первое сентября”.

Как сообщила на пресс-конференции директор фонда «Первое сентября» Марина МОСИЕНКО, в рамках проекта украинским учителям будет предложено несколько сценариев преподавания противоречивых моментов из истории Украины. По ее мнению, одной из проблем преподавания истории в школах является одностороннее освещение исторических событий. М.МОСИЕНКО считает, что такой способ преподавания формирует нетолерантное отношение детей к представителям других религий и национальностей. «Мы постараемся разработать курс, куда будут включены наиболее сложные дискуссионные или проблемные вопросы из истории Украины, с которыми сталкиваются учителя. Также мы разработаем определенные сценарии преподавания этих тем», - отметила директор фонда «Первое сентября».

В свою очередь, соорганизатор проекта, директор образовательной программы международного фонда «Возрождение» Георгий КАСЬЯНОВ сообщил, что при подготовке проекта была организована рабочая группа, которая дала оценку учебникам по истории Украины с позиции толерантности. По его словам, во многих учебниках некоторые исторические моменты не соответствуют реальному положению вещей. В частности, было выявлено противопоставление католицизма православию, негатив относительно поляков, турков и россиян. Проект осуществляется при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Новый курс будет добавлен к программе переподготовки учителей во всех украинских вузах.