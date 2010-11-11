Оппозиция просит наредпов не уступать «маниакальному желанию» Азарова

В оппозиционном правительстве рекомендуют всем народным депутатам не принимать в целом проект Налогового кодекса, предложенный Кабинетом министров, поскольку его вступление в силу с 1 января 2011 года остановит всю экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня во время заседания оппозиционного правительства народный депутат от НУ-НС, министр экономики оппозиционного правительства Александр БОНДАРЬ заметил, что «настояние правительства принять Налоговый кодекс за один месяц до нового года напоминает маниакальное и экономически необоснованное желание правительства, и они с маниакальной настойчивостью делают то, чего делать нельзя».

По словам А.БОНДАРЯ, принятие Налогового кодекса ударит не только по малому и среднему бизнесу, но и по большому. «Платить легально налоги будет просто невозможно», - сказал он. В этой связи, по словам народного депутата, возникает вопрос, кто будет наполнять государственный бюджет в следующем году. «Я уверен, что половина бизнеса закроется, а половина уйдет в тень. Это основная задача этой власти, поскольку теневой бизнес зависим от власти», - сказал А.БОНДАРЬ.

Народный депутат выразил убеждение, что уже за пару месяцев после вступления этого кодекса в силу , все его негативные последствия всплывут на поверхность.

А.БОНДАРЬ также опроверг все заявления премьер-министра Николая АЗАРОВА о заказном характере акций протеста предпринимателей против принятия кодекса.

«Поэтому я просил бы всех не зацикливаться на отдельных нормах Налогового кодекса, а понять, что этот Налоговый кодекс с 1 января остановит всю нашу экономику», - сказал он.

В свою очередь заместитель лидера фракции БЮТ, глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заметил, что в настоящее время уже вполне понятно, что до следующей недели депутаты не будут иметь возможности ознакомиться с готовым проектом кодекса ко второму чтению.

По словам С.СОБОЛЕВА, принятие Налогового кодекса приведет к тому, что бизнес всех уровней не сможет адаптироваться к его условиям. С.СОБОЛЕВ выступил с критикой в адрес главы правительства Н.АЗАРОВА относительно намерения Кабмина усовершенствовать механизмы избежания налогообложения с Республикой Кипр. При этом, заметил он, проект Налогового кодекса, предложенный правительством, вообще не касается вопроса роялти. «Таким образом, уже в настоящее время это даст возможность избегать налогообложения олигархам», - сказал он.

Оппозиционное правительство приняло решение не поддерживать правительственный проект Налогового кодекса и не голосовать за его принятие в целом.