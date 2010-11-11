Королевская хочет ограничить права Кабмина наращивать внешний долг

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает ограничить права правительства наращивать внешний долг свыше 30% от ВВП.

Об этом она заявила, комментируя УНИАН данные Министерства финансов Украины о росте с начала года государственного внешнего долга на 27%, а внутреннего долга – на 47%.

«Украина подсела на иглу заимствований - наращивание долговых обязательств заставляет искать все новые и новые кредиты для того, чтобы расплатиться со старыми», - констатирует Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, резкое увеличение госдолга Украины свидетельствует о том, что правительство уже не способно осуществлять выплаты по долговым обязательствам без помощи внешних заимствований. Выпуск ОВГЗ продолжает превышать их погашение, а значит, тенденция переходит в хроническую стадию.

«Вместо поиска новых механизмов стимулирования роста экономики, правительство сохраняет старую неэффективную модель, латая дыры за счет внешних кредитов. Украина подсела на иглу заимствований - наращивание долговых обязательств заставляет искать все новые и новые кредиты для того, чтобы расплатиться со старыми, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – В итоге, уже сегодня правительство берет в долг не под развитие экономики, а для обеспечения возврата ранее взятых кредитов».

Как считает глава Комитета ВР, ключевая ошибка правительства – неправильное использование займов. «По экономическим законам, кредит должен направляться на развитие, чтобы увеличить доходность, которая позволит обслуживать тело кредита и проценты по нему. На заемные средства необходимо модернизировать мощности, улучшать качество продукции и расширять рынок сбыта, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Правительство пошло по противоположному пути: оно не вкладывает в модернизацию, не борется с убыточностью, а продолжает поддерживать социальную сферу за счет привлеченных кредитов. Это прямой и быстрый путь к банкротству».

Глава парламентского комитета считает, что привлечение внешних кредитов необходимо осуществлять исключительно под конкретные инфраструктурные проекты, которые способны запустить экономику страны. В свое время в Германии таким проектом стало строительство дорог, на Ближнем Востоке – нефтедобывающая и перерабатывающая отрасль, в Таиланде и Черногории – рекреационная инфраструктура и т.д.

«Брать кредиты – это большая ответственность. Убеждена, что в Украине необходимо принятие закона, ограничивающего возможности правительства наращивать внешний долг свыше 30% от ВВП. Это вопрос национальной безопасности и будущего народа Украины», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 404 млрд. 301 млн. 041,08 тыс. грн. или 51 млрд. 090 млн. 041,20 тыс. долл., что на 5,8% больше показателя на конец августа 2010 года. На протяжении января-сентября 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тыс. грн. (27,18%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением, а также в результате получения первого транша кредита МВФ стенд-бай 2010 в размере 1,25 млрд. СПЗ и выпуска еврооблигаций 2010 года на сумму 2 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тыс. грн. (27,11%), государственный внутренний долг вырос на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тыс. грн. (47,38%). Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тыс. грн. (7,04%).