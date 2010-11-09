Результаты выборов в Мариупольский горсовет

В Мариупольский городской совет, согласно результатам местных выборов, прошли депутаты от Партии регионов, КПУ, СПУ, партии «Фронт Змін» и партии «Сильная Украина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

Из 76 депутатов, избранных в новый состав горсовета, 38 мажоритарных мест заняли представители Партии регионов. Кроме того, по партийным спискам депутатами горсовета стали 26 человек, представляющих Партию регионов, по 4 человека - от «Фронта Змін» и Компартии, по 2 человека – от Соцпартии и «Сильной Украины».

В новый состав Мариупольского городского совета вошли двое сыновей переизбранного мэра Мариуполя Юрия ХОТЛУБЕЯ. При этом один сын - Дмитрий - избран, как и отец, от Партии регионов, а второй - Игорь - будет представлять в горсовете партию «Сильная Украина».