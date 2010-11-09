Азаров: долг по возмещению НДС - около 2 миллиардов

На сегодняшний день задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине составляет около 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Полтора-два миллиарда задолженность. Вот такой порядок цифр», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, проект нового Налогового кодекса предусматривает применение штрафных санкций против налоговых администраций за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость. По словам вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, «вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины».

Как сообщал УНИАН, на 1 октября 2010 года в Украине задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость составляла 3 млрд. грн.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, правительство выполнило взятые на себя обязательства по сокращению задолженности по возмещению НДС с более чем 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.