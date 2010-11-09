Председатель Хмельницкой ТИК увольняется из-за высокого давления
"До сих пор сижу на таблетках"
Председатель Хмельницкой областной территориальной избирательной комиссии Василий ПАЛАШ вчера написал заявление об увольнении.
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.
“Я написал заявление из-за ухудшения состояния здоровья и передал его в ЦИК”, - сказал он.
Председатель ТИК отметил, что во время подсчета голосов попал в больницу.
“Впервые в жизни во время выборов попал в кардиодиспансер с повышенным артериальным давлением 210 на 110. До сих пор сижу на таблетках”, - отметил он.
В.ПАЛАШ объяснил, что шел работать на эту должность с единственной целью – оказать свою помощь. “Но, к сожалению, большинство членов ТИК играют свою игру. То есть, отстаивают интересы тех политических сил, по квотам которых попали в избирательную комиссию”, - сказал он.