Председатель Хмельницкой ТИК увольняется из-за высокого давления

Председатель Хмельницкой областной территориальной избирательной комиссии Василий ПАЛАШ вчера написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Я написал заявление из-за ухудшения состояния здоровья и передал его в ЦИК”, - сказал он.

Председатель ТИК отметил, что во время подсчета голосов попал в больницу.

“Впервые в жизни во время выборов попал в кардиодиспансер с повышенным артериальным давлением 210 на 110. До сих пор сижу на таблетках”, - отметил он.

В.ПАЛАШ объяснил, что шел работать на эту должность с единственной целью – оказать свою помощь. “Но, к сожалению, большинство членов ТИК играют свою игру. То есть, отстаивают интересы тех политических сил, по квотам которых попали в избирательную комиссию”, - сказал он.