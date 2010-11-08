В Днепропетровске победил "против всех"

В одномандатном округе № 50 на выборах в Днепропетровский городской совет в графе "против всех" сделали отметки больше всего избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам руководитель общественной организации "Независимая ассоциация журналистов" Иван КРАСИКОВ со ссылкой на данные окружной комиссии.

По его словам, "против всех" кандидатов проголосовали 24,8% из 5 тыс. 667 избирателей, пришедших на избирательные участки.

В то же время, И.КРАСИКОВ отметил, что победителем выборов в упомянутом округе признан представитель партии "Сильная Украина", набравший 9,92% голосов.