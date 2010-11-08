Новый мэр Запорожья собрался строить вертикаль управления «снизу вверх»

Низкая явка, продемонстрированная жителями Запорожья в день голосования 31 октября, а так же высокий процент не поддержавших ни одного кандидата - показатель неверия народа в то, что власть может изменить жизнь людей к лучшему.

Такой вывод сделал сегодня на пресс-конференции победитель предвыборной гонки на пост мэра Запорожья Александр СИН.

"То, что выборы проигнорировали 50% запорожцев и еще 10% проголосовали "против всех" - тревожное подтверждение того, что народ от власти ничего хорошего уже не ждет", - заявил А.СИН, отметив, что в связи с этим считает основной своей задачей, как новоизбранного мэра Запорожья "вернуть доверие людей".

Для достижения данного результата, А.СИН, по его словам, намерен построить в Запорожье собственную вертикаль управления - "снизу вверх" и "сделать своей командой всех жителей города".

"Власть должна работать в союзе с людьми: учитывать их мнения и предложения, и делать их жизнь комфортнее", - сказал А.СИН.