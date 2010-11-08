Людям Литвина «активно напоминают», что нужно перейти в другую партию?

Председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН заявляет, что возглавляемая им политическая сила заняла на местных выборах 3-4 место и предостерегает от искажения волеизъявления граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Меня беспокоит то обстоятельство, что, несмотря на требование закона – в течение пяти дней установить результаты выборов, в последний момент началась кампания по пересчету бюллетеней», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, нередко это касается тех округов, где «победили представители Народной партии». По его мнению, это можно объяснить тем, что «опомнились и увидели, что по итогам выборов в местные органы власти Народная партия занимает третье-четвертое место». В.ЛИТВИН утверждает, что возглавляемая им партия имеет «более 5% в областных советах, практически 7% - в районных советах и в поселковых и сельских советах – практически 9-10%».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что в партии есть большое количество «авторитетных людей». При этом он утверждает, что этим людям «начинают активно напоминать” о том, что они должны для дальнейшей успешной деятельности “перейти в другую партию».

В.ЛИТВИН отметил, что впервые Народная партия шла на выборы самостоятельно, потому что раньше она принимала участие в составе различных блоков.