Симоненко: парламент сможет работать и без БЮТ с Нашей Украиной
20:20, 18 апреля 2007Политика
1939 0
Лидер коммунистов находится в Страсбурге
Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что отзыв депутатов “Нашей Украины” и Блока Юлии Тимошенко из парламента не станет дополнительной причиной роспуска Верховной Рады.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня в Страсбурге.
“Все равно будет больше, чем 226 депутатов, парламент сможет работать”, - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter