Симоненко: парламент сможет работать и без БЮТ с Нашей Украиной

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что отзыв депутатов “Нашей Украины” и Блока Юлии Тимошенко из парламента не станет дополнительной причиной роспуска Верховной Рады.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня в Страсбурге.

“Все равно будет больше, чем 226 депутатов, парламент сможет работать”, - сказал он.