Генеральный прокурор Украины попал в больницу

15:56, 18 апреля 2007
Политика
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Обязанности Медведько возложены на Пшонку

Генеральный прокурор Украины Александр МедведькоГенеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО госпитализирован в связи с ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На время отсутствия А.МЕДВЕДЬКО исполнение обязанностей генерального прокурора Украины возложено на заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.

 

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