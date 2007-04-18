Генеральный прокурор Украины попал в больницу
15:56, 18 апреля 2007Политика
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Обязанности Медведько возложены на Пшонку
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО госпитализирован в связи с ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
На время отсутствия А.МЕДВЕДЬКО исполнение обязанностей генерального прокурора Украины возложено на заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.
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