Генеральный прокурор Украины попал в больницу

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО госпитализирован в связи с ишемической болезнью сердца с нестабильной стенокардией на фоне гипертонического криза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На время отсутствия А.МЕДВЕДЬКО исполнение обязанностей генерального прокурора Украины возложено на заместителя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКУ.