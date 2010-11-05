Медведев: отношения между Украиной и РФ улучшились благодаря Черномырдину

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ уверен, что отношения между Украиной и РФ улучшилось во многом благодаря Виктору Черномырдину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал сегодня во время гражданской панихиды в память о В.Черномырдине.

«Виктор Степанович был послом России в Украине и сделал все для того, чтобы в очень непростые моменты удавалось сглаживать те противоречия, которые возникали между государствами, тушить наиболее серьезные пожары, которые возникали в отношениях между политиками», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«То состояние российско-украинских отношений, которое мы сегодня имеем – нормальное, и мы этому состоянию во многом обязаны Виктору Степановичу», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, на долю бывшего премьер-министра РФ В.Черномырдина пришелся весь груз тяжелых 1990-х годов.

«Он был нашим товарищем, он всю жизнь работал на свою страну. У него была такая биография, которую принято называть рабочей, великая биография. Все свои обязанности он исполнял с честью, и, наверное, самым трудным испытанием для него было возглавить правительство в 1990-е годы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Он, безусловно, сильный политик», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.