В Украине появится «одинокий рыцарь», за которым пойдет вся оппозиция?

Выборы в местные советы изменили политическую карту Украины и заложили фундамент для новой оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому мнению пришли эксперты Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), обсудив итоги прошедших местных выборов.

По мнению политолога Дмитрия ВЫДРИНА, после выборов изменилась расстановка политических сил в стране.

«Выборы показательны с точки зрения переформатирования типичных украинских кластеров», - сказал Д.ВЫДРИН.

В частности, эксперт назвал четыре кластера: Партия регионов и КПУ (по данным ЦСКП, их поддерживает примерно половина избирателей, и они конкурируют между собой); «радикалы» - лидеры ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО и ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (по данным ЦСКП, им симпатизируют примерно 20% избирателей); «политические яппи» - руководители партий «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО и «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК (поддержка на уровне 15% населения - ЦСКП); «новый кластер» - «шерифы» - местные лидеры (также около 15% симпатизирующих - ЦСКП).

По мнению Д.ВЫДРИНА, также есть много не определившихся политических сил, из которых может сформироваться оппозиция по отношению к главному кластеру. Эксперт считает, что ее лидер сможет попытаться переформатировать украинскую власть.

По мнению руководителя социологической компании R&B Евгения КОПАТЬКО, после выборов Партия регионов расширила свое представительство, получила большинство в тех регионах, где раньше представлена не была.

«Власть на себя взяла всю ответственность за происходящее в стране, что из этого выйдет — покажет время», - отметил Е.КОПАТЬКО.

По его мнению, особенностью прошедших выборов можно назвать существенное снижение явки — на выборы пришло менее половины избирателей.

«По накалу страстей кампания была как очень активная, так и достаточно спокойная, и даже неожиданная. Минимум в десяти регионах прошли локальные политические проекты, к примеру, в Полтаве, Одессе, Виннице», - отметил Е.КОПАТЬКО.

В свою очередь, руководитель Школы политической психологии Геннадий БАЛАШОВ предположил, что появится «одинокий рыцарь», который консолидирует оппозицию на общих идейных принципах, возможно, на общей экономической идее, и сможет противостоять власти.

Президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ отметил, что на местных выборах победила Партия регионов, и усилились силы региональной направленности. По его мнению, это является нормальной тенденцией для местных выборов.

«Очевидно, и это отметили эксперты, что многие кандидаты в местные власти шли под своими лозунгами, избиратель поддерживал кандидата не по партийной принадлежности, а по его обещаниям улучшить жизнь в городе», - отметил Ю.ЛИПЧЕВСКИЙ.