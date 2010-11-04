В Луганске прокуратура изъяла бюллетени и протоколы с трех участков

В Луганске сотрудники прокуратуры изъяли мешки с бюллетенями и протоколы о результатах голосования с трех участков.

Как сообщили УНИАН в Гражданской сети “Опора”, 3 ноября после получения жалобы представителей КПУ о фальсификации на трех избирательных участках № 138,139,141 следователи Луганской областной прокуратуры прибыли в Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию в г. Луганске.

Представители КПУ сообщили правоохранительным органам и наблюдателям “Опоры” о том, что результаты голосования по этим участкам, которые записаны в протоколах с мокрыми печатями, не совпадают с официальными результатами выборов, которые были зачитаны в районной территориальной избирательной комиссии.

Следователи прокуратуры подтвердили разногласия в протоколах, полученных наблюдателями КПУ, и в протоколах, переданных в районную ТИК. Также прокуратурой установлено, что на одном из мешков с бюллетенями было нарушено пломбирование.

Представители прокуратуры заявили журналистам и членам ТИК, что изымают мешки с бюллетенями и протоколы с этих трех участков для проведения дальнейших следственных действий. На других участках прокуратура нарушений не нашла.

В комментарии наблюдателям “Опоры” председатель Октябрьской районной ТИК в г. Луганске Валентина ЗЕЛЕНСКАЯ заявила: «Районная ТИК принимает и фиксирует те протоколы, которые получает от председателей УИК. Почему есть разногласия в протоколах, я не могу комментировать. Это может говорить о том, что протокол, который предоставили наблюдатели КПУ – поддельный. Или о том, что подделан протокол самой УИК. Установлением истины должно заниматься следствие. Единственное, что я могу констатировать: вмешательство народного депутата Украины от КПУ КИЛИНКАРОВА в деятельность ТИК блокирует ее нормальную работу».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября лидер луганских коммунистов, народный депутат, кандидат на должность мэра Луганска Спиридон КИЛИНКАРОВ заявил, что избирательные комиссии фальсифицируют результаты выборов в городе. В тот же день коммунисты провели предупредительный митинг и подали заявку на проведение бессрочной акции протеста против фальсификаций.

Также С.КИЛИНКАРОВ заявил, что коммунисты не признают результаты выборов в Луганский городской совет и на должность Луганского городского председателя, если даже их кандидат выиграет.