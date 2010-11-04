Литвин возмущается «невыразительными конвульсиями» вокруг трибуны ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверяет, что завтра ВР рассмотрит законопроект о публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В то же время, комментируя вчерашние события в парламенте, В.ЛИТВИН отметил, что они свидетельствуют о том, что «оппозиция борьбу с Президентом Украины перевела на другой уровень – стали воевать со страной». (Как известно, вчера фракция БЮТ блокировала работу ВР, и заседание парламента не состоялось).

По словам В.ЛИТВИНА, «все вопросы, на которых настаивала оппозиция, были включены вчера к рассмотрению».

«Это даже не театр абсурда, это определенная демонстрация конвульсий, которые, я убежден, не добавляют выразительности тем людям, которые не согласны с официальной линией», - заявил спикер.

По его словам, «начался этап борьбы против страны для того, чтобы утвердить себя».

«Я думаю, что это путь в никуда», - сказал В.ЛИТВИН.