Профсоюзы поддерживают протест предпринимателей

Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины выступает против принятия во втором чтении Верховной Радой Украины проекта Налогового кодекса, поданного Кабинетом министров Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Федерации профсоюзов за подписью ее председателя Вячеслава РОЯ.

«Мы поддерживаем требования организаций, объединяющих предпринимателей малого и среднего бизнеса, относительно содержания проекта Налогового кодекса», - отмечается в заявлении.

В Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины считают, что предложенный правительством проект Налогового кодекса «уничтожает упрощенную систему налогообложения для юридических лиц, значительно ограничивает ее для физических лиц; увеличивает налоговую нагрузку на малый, средний бизнес и порождает избыточное давление на предпринимателей со стороны налоговой администрации; заостряет проблему тенизации заработной платы».

«Мы считаем, - говорится в заявлении, - что принятие и дальнейшая практика применения правительственного Налогового кодекса неминуемо приведут к ухудшению социального положения десятков и сотен тысяч наемных работников предприятий, которые в настоящее время работают в системе упрощенного налогообложения».

Справка УНИАН, 7 октября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров Украины.

ВР планирует 16 ноября рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса.