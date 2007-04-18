Митингующие не пускают судей КС в здание суда

Заседание Конституционного Суда по делу относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады, запланированное на 9.30, до сих пор не началось из-за отсутствия кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в помещении суда находится лишь 6 судей из 18. Другие судьи пока еще не могут попасть к помещению суда через пикеты сторонников оппозиции и коалиции.

Как сообщал УНИАН, возле здания Суда пикетируют около 5 тыс. сторонников оппозиции и около 1 тыс. сторонников коалиции.

Сторонники НСНУ, БЮТ и «Народной самообороны» пикетируют КС с целью привлечь внимание общества к важности справедливого и беспристрастного рассмотрения вопроса и принятия решения относительно указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР, а также недопущении коррупционных действий в стенах Конституционного Суда.

Сторонники коалиции протестуют против указа Президента о роспуске ВР.