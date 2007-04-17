Тимошенко, Кириленко и Луценко заверяют ПАСЕ, что Конституционный суд не поможет

Лидеры украинской оппозиции в обращении к Парламентской Ассамблее Совета Европы заявляют, что досрочные парламентские выборы являются единственным эффективным способом выхода из глубокого политического кризиса в Украине.

Об этом идет речь в обращении к ПАСЕ, подписанном председателем партии "Батьківщина" Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Народного союза "Наша Україна" Вячеславом КИРИЛЕНКО и председателем "Народной самообороны" Юрием ЛУЦЕНКО. Текст обращения передан УНИАН пресс-службой БЮТ. (Как сообщал УНИАН, сегодня В.КИРИЛЕНКО заявлял о намерении лидеров оппозиции направить такое обращение к ПАСЕ.)

В документе, в частности, отмечается, что “в связи с запланированным на 19 апреля рассмотрением Парламентской Ассамблеей Совета Европы ситуации, которая сложилась в Украине после прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных парламентских выборов, мы считаем своей обязанностью довести до Ассамблеи свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг рассмотрения этого вопроса в Конституционном Суде Украины”.

“Дееспособность и беспристрастие этого органа вызывает в украинском обществе серьезные сомнения”, - говорится в обращении.

Лидеры оппозиции отмечают, что “на протяжении длительного времени Конституционный Суд в Украине не функционировал из-за сознательного блокирования его работы со стороны Верховной Рады Украины. После того, как в августе 2006 года состав Конституционного Суда Украины был наконец сформирован, этот орган до сих пор не принял ни одного решения. Сразу после подписания Президентом В.ЮЩЕНКО 2 апреля 2007 года указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, судьи Конституционного Суда стали объектами разных форм давления со стороны правящей коалиции и членов правительства. Следствиями такого давления стали, в частности, заявление председателя Конституционного Суда Украины Ивана ДОМБРОВСКОГО с просьбой об отставке, а также общее заявление пяти судей Конституционного Суда Украины о политическом давлении на суд”.

Также в обращении отмечается, что “вызывает обеспокоенность и кандидатура судьи-докладчика по делу, близкий родственник которого, по утверждению председателя Службы безопасности Украины, на непонятных основаниях получил недвижимости и другого имущества на сумму около 12 миллионов долларов (докладчиком по этому делу является судья КС Сюзанна СТАНИК – УНИАН). Кроме того, по нашему мнению, назначение этой судьи докладчиком по делу состоялось с нарушением процедуры. Опасение о своей предубежденности подтвердила 17 апреля и сама судья-докладчик, которая, вопреки обращению Президента ЮЩЕНКО, категорически отказалась взять самоотвод до выяснения ее причастности к коррупционным деяниям, а также законности ее назначения докладчиком по делу”.

По мнению авторов обращения, “не способствует доверию к суду и надуманный отказ украинским телеканалам осуществлять прямую трансляцию слушания дела о конституционности назначения досрочных выборов”.

Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО просят Парламентскую Ассамблею “принять во внимание отмеченные обстоятельства во время рассмотрения и оценки ситуации в Украине и учесть то, что досрочные парламентские выборы являются единственным эффективным способом выхода из глубокого политического кризиса в Украине”.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня выступал в Страсбурге на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.