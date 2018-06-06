Почему премьеру Финляндии хватает двух охранников, а у нас - заборы из синих мундиров?

На днях я вернулся с Конгресса Европейской партии либеральных демократов и реформаторов (ЕЛДР), который проходил в Хельсинки. Это одна из крупнейших политических организаций Европы – она объединяет 56 либеральных партий европейских стран, имеет третью по количеству фракцию в Европарламенте и почти треть мест в Европейской комиссии.

На три дня я опять попал в политическую среду, которая заметно отличается от отечественной, и в которой мне было комфортно.

Я рассказываю это не для того, чтобы агитировать за либерализм. Хотя чего скрывать: ценности либеральной демократии являются базовыми для Европы в целом и, соответственно, для всех ключевых сегментов европейского политического спектра.

Пишу это эссе ради того, чтобы попробовать найти ответ на сакраментальный вопрос отечественной политики: почему у нас ничего не выходит? Почему, невзирая на всю болтовню о плодородной земле и суперовом геоположении, Украина из года в год топчется на месте? Почему Бог дал нам все, кроме ума этим всем распорядиться?

…Так вот, атмосфера среды, в которую я прибыл, чувствовалась, в прямом смысле, «с вешалки». В гардеробе со мной приветливо поздоровался седой мужчина, который тоже сдавал пальто, поинтересовался, кто я, откуда приехал. Оказалось – ирландский министр по делам Европы Дик Рош. На том же Конгрессе его избрали на пост Вице-президента ЕЛДР.

Дальше – открытие Конгресса. Хозяйка форума – премьер-министр Финляндии Мари Кивиниеми (лидер партии «Keskusta» («Центр»), которая входит в ЕЛДР) прибыла в сопровождении лишь двух охранников, да и то одного оставила у входа. Невзирая на присутствие одной из первых лиц государства и целого ряда ведущих политиков континента – никаких тебе полицейских кордонов и даже рамок-металлоискателей. И никому из тех, кто желал подойти к финскому премьеру, не заламывали рук и даже не пытались как-то помешать. Я, например, пообщался с госпожой Кивиниеми вполне свободно и спокойно.

Глядя на это все, я с грустью вспоминал перекрытые киевские улицы и шеренги в синих мундирах, за которыми обычно прячутся нынешние начальники Украины.

А между тем их коллеги в Европе без пафоса и помпы делают свое дело. И у меня есть впечатление, что делают его лучше и более ответственно. Европейский политик немного баллов заработает на примитивном популизме или на предвыборной лжи. Очень сомнительными были бы там перспективы партии, которая в оппозиции рвала бы на груди рубашку, требуя повышения социальных стандартов, а сразу по получении власти наплевала на бы все свои лозунги да еще и стала бы раздувать инфляцию, увеличивать коммунальные тарифы, повышать пенсионный возраст или «перекрывать кислород» предпринимателям.

Кроме того, европейская партия, которая всерьез претендует на власть, не может себе позволить лишь хаять все, что делают оппоненты, а каждый раз должна предлагать реалистичную альтернативу. Чтоб потом, придя к власти, придерживаться задекларированного.

Я согрешил бы против правды, если бы утверждал, что Европа живет безоблачной и безпроблемной жизнью. Проблемы там есть, и достаточно большие. Прежде всего, кризис переживает Европейский Союз как таковой. Пока еще он не смог выполнить миссию «Соединенных Штатов Европы» – создать альтернативу США в качестве глобального центра влияния. К тому же, ЕС тяжело «переваривает» присоединение новых стран, страдает из-за зависимости от энергоносителей. Очень серьезной является и демографическая проблема – Европа на глазах стареет.

Однако, в отличие от нас, европейцы имеют значительно больше шансов со своими бедами справиться. Потому что пока наши власть предержащие заговаривают людям зубы очередными ненаучно-популярными побасенками, европейские политики пытаются четко и откровенно формулировать насущные проблемы и находить реальные рецепты их решения. Ведь ни одной болезни не вылечить, пока не поставлен диагноз.

А мы между тем живем в своей иллюзорной матрице – очевидно, надеясь, что все как-то само собой «рассосется» или «перемелется», что «на наш век хватит» – и каждый раз теряем шансы на прогресс и развитие. Болезни не лечатся, накапливаются, становятся хроническими, а то и прогрессируют. И вместо того, чтобы по крайней мере пройти обследование, мы убеждаем сами себя: «улучшение уже происходит». Ради иллюзий не гнушаемся ничем. Потому что теперь наша «реальность» – это отказ от обогащенного урана (читай – закрытие перспектив украинских ученых-физиков и де-факто потеря статуса космического государства) в обмен на фото с американским президентом. Что позже перечеркивается визитом в Украину Уго Чавеса.

Продолжая играть «в знахарку», в конце концов мы рискуем очутиться в глухом безвыходном углу. Или, по меньшей мере, в эдаком цивилизационном «изоляторе», выбраться из которого и попасть в общество здоровых будет очень непросто.

О пребывании нынешней власти Украины в плену иллюзий ярко свидетельствуют и упомянутые выше неадекватные мероприятия по охране «высочайших тел». Откуда такая защитная реакция? Возможно, причина в том, что вместо нормальной дискуссии европейского образца украинская власть ведет с оппозицией (да и со всеми проявлениями гражданского общества) настоящую войну: глушит, душит, бросает за решетку. А раз она «на войне», то и ведет себя в соответствии с законами военного времени – никак учитывая того, что ее фобии порождены не столько реальными угрозами, сколько маревом воображения.

И тем не менее, заложником этой войны является, фактически, все общество. Потому что люди, которые должны были бы сосредоточиться на трезвом решении проблем этого общества, занимаются невесть чем, только не своими прямыми обязанностями. Для большинства наших политиков – это скучно и неважно – выполнять свою работу. Так как легче тратить профинансированное налогоплательщиками время на приятные знакомства с нужными людьми, на изучение вопроса, что где плохо лежит, на информационные войны.

Европейцы уже давно настолько запутались в наших проблемах, что для многих из них – будем откровенны – легче забыть о существовании Украины на карте Европы, чем пытаться понять, почему одна из крупнейших и потенциально самых богатых европейских стран никак не может приблизиться к, казалось бы, простым стандартам – свободе слова, честным выборам, святому праву собственности.

Но есть среди европейцев и такие, кто выслушивал меня до конца, и задавал очень простой вопрос: «Вы можете честно очертить свои проблемы, желательно на бумаге, и сообщить, с кем говорить по этому поводу? Мы хотим вам помочь».

И у меня нет ответа на этот вопрос. Тогда я начал рассуждать методом исключений.

Говорить об Украине реальной – то есть о четком плане действий для нее – теперь не удается ни нынешней власти, ни, к сожалению, оппозиции во всем ее разнообразии. И все «новые» или «качественные страны», в т.ч. и «для людей» – не больше, чем очередная иллюзия перед очередными выборами.

Политические «ветераны» вынуждают страну блуждать по замкнутому кругу, кормя ее популизмом в негомеопатических дозах. Люди снова и снова голосуют за того, кто в очередной раз солжет, что уже завтра увеличит минимальную зарплату.

И, как по мне, ожидать прогресса от политиков, которые по мировоззрению и способу мышления являются продуктами прошлого, не стоит.

Вывод напрашивается сам собой: на первый план в этой стране должно выйти новое поколение политиков, принципиально другое. Оно мыслит современными реалиями, исповедует те же ценности, которыми живет европейская цивилизация, а соответственно, способно открыть для украинцев двери в достойную жизнь. Проще говоря, сделать так, чтобы мы жили одной жизнью с Европой, и так, как в Европе.

Это странно звучит, но на съезде ЕЛДР в далекой Финляндии я имел больше единомышленников относительно Украины и ее будущего, чем в украинском парламенте. Так не должно быть. И не будет.

Знаю Украину реальную. Моих друзей, знакомых, коллег – людей реальных дел, четких цифр и искренних убеждений. Нас много, хоть на сегодня мы не в доминирующей позиции. Мы – новая генерация украинских политиков, которые мировоззренчески и личностно формировались на руинах совка, в борьбе за независимость Украины. Реально независимая и свободная страна – такой был наш юношеский амбициозный план.

Мы – такие же, как я – вместе начинали свой политический путь со студенческой голодовки на киевском Майдане, которая вошла в историю как «Революция на граните». Мы делали и делаем честные карьеры – кто в офисах и в собственных фирмах, кто в политике. Я делал партийную карьеру – и, возможно, не поверите, но стал народным депутатом, не заплатив ни одной копейки. Я никогда не пытался зарабатывать на политике. И я до сих пор думаю, что коалиция БЮТ и «Регионов» была, есть и должна быть невозможной. И что после циничных распродаж депутатских мандатов (или любых других мест во власти) все наши разговоры о европейских ценностях и устремлениях уже ничего не стоят. Потому что как и раньше, остаемся неописуемо далекими от Европы и чужими для нее.

Но мы – такие, как я – сущностно отличаемся от тех, кто рассматривает политику как способ получить «хлебное» место или как приложение к своему бизнесу.

Поэтому я думаю, что именно мы – новое поколение – должны начать новый диалог с миром. Я уже начал. Присоединитесь?

Остап Семерак, народный депутат Украины (БЮТ), министр оппозиционного правительства