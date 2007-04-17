Политолог советует Партии регионов дотерпеть до января 2010 года

Российский политолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ считает, что 27 мая выборы в Украине не состоятся из-за технические проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал сегодня журналистам в Киеве.

«По моему мнению, никаких выборов 27 мая не будет», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ объяснив, что это невозможно технически и прогнозирует, что решение Конституционного Суда будет не в интересах Президента.

Он уверен, что Президент в значительной степени заинтересован в таком решении КС, поскольку уже в течение 2 лет не может четко объявить к чему он стремится.

По его словам, год назад Виктор ЮЩЕНКО хотел большой коалиции с участием Партии регионов и «Нашей Украины», но это было сложно объяснить своим избирателям. Кроме того, считает эксперт, глава государства категорически против прихода к власти Юлии ТИМОШЕНКО.

«Формально В.ЮЩЕНКО повторяет, что указ является необратимым, но в действительности он за отмену указа», - сказал он, подчеркнув, что сначала нужно разработать и принять новую Конституцию и только после этого провести досрочные парламентские выборы – летом или осенью в следующем году.

С.БЕЛКОВСКИЙ также убежден, что Партия регионов не будет требовать импичмента Президенту в случае признания КС указа неконституционным.

«Считаю, что Партия регионов, если она не совсем сошла с ума не будет рисковать досрочными выборами Президента, потому что шансы Ю.ТИМОШЕНКО на них являются достаточно высокими, а Партия регионов имеет все возможности построить постоянное сотрудничество с действующим Президентом и дотерпеть до января 2010 года», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.