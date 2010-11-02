Харьковская "Батькивщина" призывает жителей города защитить свой выбор

Харьковская городская организация партии “Батькивщина” призывает жителей города защитить свой выбор в пользу Арсена АВАКОВА на выборах мэра.

Об этом говорится в заявлении председателя Харьковской городской организации “Батькивщины” Андрея РУДЕНКО, переданном УНИАН пресс-службой БЮТ.

“На выборах Харьковского городского председателя победил Арсен АВАКОВ. Это факт, который ни у кого не вызывает сомнения. Также ни у кого не вызывает сомнения, что соперник АВАКОВА пытается подтасовать результаты и присвоить победу. Весь пресловутый админресурс города и области работает на это”, – говорится в заявлении.

А.РУДЕНКО отметил, что “Батькивщина” предолагала такое развитие событий и еще в ходе избирательного процесса обращала внимание общественности и правоохранительных органов на факты подготовки массовых фальсификаций. Среди них он назвал изготовление бюллетеней с нарушениями действующего законодательства: без надлежащего оформления договоров с полиграфическими предприятиями, без ведения подсчета изготовленного количества и без охраны, манипулирование общественным сознанием, в частности, обнародование сомнительных рейтингов, якобы, от имени Комитета избирателей Украины, публикации в подконтрольных СМИ, которые формировали мнение, будто харьковчане уже сделали свой выбор и альтернативы нет.

Он заявил, что “финальная часть плана по подтасовке результатов выборов - фальсификация результатов. На тех избирательных участках, на которых было очевидно лидерство АВАКОВА, начались массовые задержки подсчета голосов и существенно возросло количество бюллетеней, признанных недействительными”. А.РУДЕНКО сказал, что в работе избирательных комиссий наблюдается хаос, спровоцированный теризбиркомом. Это и задержка выдачи бюллетеней, и запоздалое информирование о выбытии одного из кандидатов, и путаница в помещении самой комиссии, и абсолютно недопустимые условия работы для членов участковых избирательных комиссий на этапе сдачи избирательной документации.

По его словам, все это говорит о том, что ситуация развивается по запланированному властью сценарию. “И противостоять этой технологии харьковчане могут только вместе! Харьков сделал свой выбор. Теперь наступило время его защитить!” – говорится в заявлении.

С этой целью он призвал добиться проведения честного и объективного расследования всех выявленных нарушений избирательного процесса, пересчета бюллетеней на тех участках, где результаты вызывают обоснованные сомнения у наблюдателей, фиксации реального результата выборов, а в случае существенного влияния фальсификации на достоверность итогов голосования – проведения повторных выборов.

“Это заберет время и потребует усилий. Но это единственно возможный, цивилизованный, демократический процесс установления истины. Мы не будем играть по правилам наших оппонентов. Мы будем продвигаться к цели правовым путем. Я призываю всех харьковчан ответственно отнестись к своему выбору, не дать украсть у себя голос и не позволить подменить результаты выборов!” – говорится в заявлении.

Также А.РУДЕНКО призвал Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в сложившуюся ситуацию. “Я обращаюсь к Президенту Украины Виктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ. Виктор Федорович! Если вы миритесь с ТАКИМИ выборами в Харькове, с ТАКИМ подсчетом результатов – перестаньте говорить о демократии в Украине. Или вмешайтесь!” – заявил А.РУДЕНКО.