Председателю избиркома угрожали лезвием - милиция предложила самой разобраться

В Краматорске Донецкой области утром 30 октября неизвестные угрожали председателю участковой избирательной комиссии № 16066 Наталье КУЗЬМИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Опоры», по словам Н.КУЗЬМИК, утром муж привез ее на избирательный участок. Во дворе в это время находился дежурный автомобиль комиссии с водителем и сотрудник милиции. Однако, когда через несколько минут председатель комиссии попыталась позвонить водителю, он не ответил на звонок. «Я решила сама выйти во двор. На крыльце ко мне подошли двое короткостриженных молодых людей. Один из них крутил в пальцах лезвие. Они сказали мне, что не стоит прыгать выше головы, не хотелось бы портить такую симпатичную мордашку», - рассказала Н.КУЗЬМИК. После случившегося она тут же вызвала милицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции заявление от Н.КУЗЬМИК не приняли и в некорректной форме порекомендовали ей разобраться со своими личными контактами, говорится в сообщении. После личного вмешательства кандидатов в депутаты Краматорского горсовета на место прибыла оперативно-следственная группа.

По словам руководителя пресс-службы Краматорского городского отдела милиции Лилии ФЕСЕНКО, по данному случаю проводятся следственные действия.