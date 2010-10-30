В Одессе прием бюллетеней проходит в закрытом режиме

Председатели избирательных комиссий избавляются от доверенных лиц кандидатов в депутаты, чтоб скрыть количество полученных бюллетеней, сообщил кандидат в депутаты Одесского горсовета по мажоритарному округу № 60 Андрей ЮСОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «получив информацию о несоответствии на некоторых участках избирательных комиссий количества выданных бюллетеней с количеством избирателей, его доверенные лица прибыли сегодня на эти участки для того, чтобы проконтролировать ситуацию. Однако председатели участковых комиссий их выгнали из помещений избирательных участков № 340 и № 341».

«В обоих случаях доверенные лица убедились, - подчеркнул А.ЮСОВ, - что председатели участковых комиссий принимали решения избавится от доверенных лиц после получения телефонных рекомендаций от представителей партий. С учетом этого, можно предполагать, что председатели комиссий через партийное вмешательство могут влиять на результаты выборов».

«Сегодня же по поводу этих нарушений законодательства поданы иски в суд, - подытожил кандидат в депутаты.

Как сообщили в областной организации Комитета избирателей Украины, подобные факты попрания законодательства избиркомами зафиксированы и на других участках. «Когда наблюдатель от КИУ попытался попасть на заседание одной из участковых комиссий, в ходе которого проходила выдача бюллетеней, - отметил председатель облКИУ Анатолий БОЙКО, - его туда просто не допустили».

При этом председатель комиссии сослался на то, что избирком работает на режимном объекте. «Не понимаю, зачем надо было создавать проблему на "пустом месте". Если с бюллетенями все хорошо и все в рамках закона, почему бы это не показать? Если происходят манипуляции, достаточно глупо это таким образом организовывать», - резюмировал А.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, эксперты Одесской областной организации Комитета избирателей Украины высказали возмущение противоправными действия Одесской ТИК при выдаче бюллетеней участковым комиссиям.