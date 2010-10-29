Ющенко распереживался, чтобы не было Януковича-4 и Табачника-8

Лидер «Нашей Украины» экс-президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор ЮЩЕНКО считает, что местные выборы станут тестом на самосознание украинцев.

Как сообщает официальный сайт “Нашей Украины”, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время пребывания в Ивано-Франковской области.

В.ЮЩЕНКО отметил, что судьба страны сейчас находится в руках украинцев. «Местные выборы – это маленький тест, насколько мы пришли к самоответственности – с какими политиками и с какими политическими силами мы связываем будущее», - отметил он.

При этом лидер «Нашей Украины» заметил, что нельзя сводить дискуссию лишь к вопросам наподобие того, какой будет зарплата или пенсия. Он обратил внимание на то, что накануне выборов многие политики обещают фактически все, но заботятся при этом лишь о своем результате.

По словам В.ЮЩЕНКО, это – “популизм, который расшифровывается как политическая ложь”. Он убежден, что сегодня нужно говорить о других вещах – о национальном самосознании, о единстве нации, без чего не может быть и экономических успехов.

Отвечая на вопрос представителей общественности, лидер партии заметил, что он не против объединительных процессов демократических сил: «Безусловно, никто не будет выступать против политики консолидации, но я откровенно хочу сказать: если избиратель не заставит политические силы консолидироваться идейно, иметь единую платформу, ничего не выйдет».

В.ЮЩЕНКО напомнил, как объединял политические силы в блоки и в 2002, и в 2006-м, но из-за амбиций отдельных политиков в этих образованьях не было единства. Он сказал, что понимает, насколько это сложный процесс, и при этом заметил, что очень часто во время переговоров некоторые политические силы вопросы консолидации подменяют вопросами лидерства. Поэтому политик считает, что наиболее эффективным является объединение избирателей вокруг партии, которая имеет четкую идеологию и конкретную программу действий.

В то же время В.ЮЩЕНКО убежден, что на прошлых президентских выборах демократические силы не выиграли именно из-за своей раздробленности.

Лидер «Нашей Украины» подчеркнул, что остается оптимистом, несмотря на то, что сегодня национально-демократические силы находятся в оппозиции. «Я - оптимист, поскольку убежден, что украинское дело уже не повернет назад. Но это не означает, что стоящие перед нами вызовы не являются большими», - отметил он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не следует все проблемы списывать на конкретных людей или отождествлять их с действующей властью. Он считает, что это является упрощением проблемы. «По моему убеждению, проблемой Украины является не ТАБАЧНИК или СЕМИНОЖЕНКО, или то, что мы олицетворяем сегодня с действующей властью. По моему мнению, главной темой для рассмотрения является выбор тех 14 миллионов людей, которые за них голосовали», - сказал он, подчеркнув, что нынешняя власть смогла победить именно благодаря этим людям.

«Нужно разобраться, что является причиной, а что является следствием, чтобы мы не пошли ошибочным путем и не породили Януковича-2, Януковича-3, Януковича-4 или Табачника-8. Очевидно, стоит вести дискуссию, почему 14 миллионов граждан избирают такую власть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, лишь через диалог можно понять друг друга и объединить страну.

«Сегодня мы разные, но выиграть мы сможем лишь в единстве… Кто имеет формулу единства - тот имеет формулу силы», - сказал он, добавив, что украинская нация не имеет противоречий, а имеет лишь разногласия, которые можно устранить, если на это будет работать каждый украинец, общество в целом и политики.