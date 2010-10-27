Тимошенко знает, из-за каких махинаций каждый стал вдвое беднее

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть использует докапитализацию банка "Надра" на 10 млрд. грн. и "Родовид Банка" на 5,8 млрд. грн. как механизм для дальнейшего выведения средств за пределы Украины.

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в Житомире, сообщает ее персональный сайт.

"Я ни на минуту не сомневаюсь, что эти деньги будут сконвертированы через золотовалютные резервы Национального банка и выведены за пределы Украины. Я ни на минуту не сомневаюсь, что это продолжается семейный бизнес Президента нашего государства", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" напомнила, что во время ее премьерства именно через эти два банка во время кризиса было выведено из страны свыше 18 млрд. грн.

"Банк "Надра" и "Родовид Банк" - это вотчина господина ФИРТАША. Это те банки, через которые в разгар кризиса были забраны у государства беспрецедентно большие деньги. Если посчитать совместно - это свыше 18 миллиардов гривен, которые были направлены на эти два банка. Они упали и не платили сбережений своим вкладчикам, но все те деньги были выведены за пределы Украины", - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что увеличение уставных капиталов этих двух банков будет происходить за эмиссионные финансовые ресурсы. "Сегодня они объявили, что Национальный банк Украины во главе с господином АРБУЗОВЫМ передает банку "Надра" 10 миллиардов напечатанных гривен и "Родовид Банку" - 5,8 миллиарда напечатанных гривен. Грустно, что через такие непрофессиональные, недопустимые сделки Национального банка сегодня каждый человек стал вдвое беднее, потому что он вдвое больше сегодня платит за все, что покупает. Надо это останавливать", - отметила лидер партии “Батьківщина”.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что решение по поводу вопроса о докапитализации «Банка Надра» и «Родовид Банка» будет принято до конца этого месяца.

Ранее председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что аудит «Банка Надра» должен быть завершен до 30 октября с.г. Во время аудита должна быть определена потребность в его докапитализации.

Ранее НБУ заявлял, что оценивает необходимость в докапитализации «Банка Надра» на уровне 10 млрд. грн. Предусматривалось, что эти средства будут внесены в капитал банка Минфином и частным инвестором на паритетных условиях.

Необходимость в докапитализации «Родовид Банка» регулятор оценивает в 5,8 млрд. грн.