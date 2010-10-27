Данилишин написал письмо Януковичу

Экс-министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы тот обеспечил выполнение законодательства при расследовании дела против него.

Об этом идет речь в письме Б.ДАНИЛИШИНА к главе государства, копия которого передана УНИАН.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что вынужден обратиться к В.ЯНУКОВИЧУ как гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, исходя из соображений не только защиты своей личной свободы, чести и достоинства, но и учитывая общественные интересы.

Экс-министр экономики отметил, что все обвинения в его адрес, которые с подачи представителей Генеральной прокуратуры Украины звучат в средствах массовой информации, со всей очевидностью являются абсолютно безосновательными. “Всю свою жизнь я совершал и буду совершать действия, исключительно в соответствии с требованиями законодательства”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН. Он заметил, что предложение войти в состав правительства Украины, возглавив Министерство экономики, воспринял не только как дополнительную возможность для реализации своих профессиональных наработок и разработок его коллег, но и как признание авторитета академической науки, потенциала ее кадров.

Б.ДАНИЛИШИН утверждает, что, занимая должность министра, в соответствии с принесенной присягой и собственной совестью, в пределах возможного, он обеспечивал формирование и реализацию государственной политики в экономической сфере, решение других политических вопросов, в частности и государственных закупок, никогда не намереваясь нанести вред государству.

По его словам, принятие решений относительно государственных закупок происходило после получения всех необходимых государственных служащих, экспертных групп и согласования как в пределах аппарата министерства, так и вне его границ. При этом, отметил экс-министр, он добился существенного улучшения состояния дел, ликвидации одиозных искусственных структур вроде тендерной палаты, уменьшения количества закупок у одного участника по сравнению с другими способами закупки.

”При этом согласование закупок у одного участника, в неправомерности которого меня упрекают (называя почему-то этот установленный законодательством способ закупки «неконкурентным»), осуществлялось лишь при определенных условиях в соответствии с процедурой, определенной действующим тогда "Положением о закупке товаров, работ и услуг". Подобная практика существовала как до моего прихода на должность министра, так и после. К тому же, мной и одним из моих заместителей согласовывалась не сумма, а форма, процедура закупок, которая, к тому же, выбиралась не Министерством экономики, а участником-заявителем”, - отмечает Б.ДАНИЛИШИН в письме.

Экс-министр заверил, что непосредственно с участниками тендеров он не контактировал, персональной заинтересованности в решении этих вопросов не имел, а соответствующую документацию за период его работы в министерстве можно легко проверить.

“Сегодняшняя же атмосфера вокруг меня как бывшего члена правительства, официального представителя Украины на международном уровне, научного работника, труды которого переведены и изданы в 16-ти странах мира, многочисленные высказывания высших должностных лиц Генеральной прокуратуры относительно "уголовщины" в контексте моего имени задолго до окончания расследования вряд ли пойдут на пользу репутации Украины на международной арене”, - говорится в письме.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, обнародованные в прессе сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины о якобы его отказе сотрудничать с ее органами также не соответствуют действительности. Он отметил, что на протяжении 2010 года неоднократно являлся по вызовам для бесед, предоставлял всю информацию, которая интересовала следователей. “Во время, когда против меня были возбуждены уголовные дела, я находился в отпуске в связи с лечением (которое продолжается), подписку о невыезде не давал и, таким образом, никаких предусмотренных законом требований относительно сотрудничества со следствием не нарушал. При этом на места моей постоянной работы и проживания после возбуждения дела никаких повесток из прокуратуры до сих пор не поступало, хотел бы беспрепятственно вернуться на Родину и добиться установления истины”, - пишет экс-министр. Однако, отметил он, при складывающихся обстоятельствах, явно тенденциозном ведении следствия и его освещении в средствах массовой информации, есть немало оснований для опасений за свою жизнь и относительно возможности проведения объективного установления истины.

”Прошу, глубокоуважаемый Виктор Федорович, Вашего вмешательства для обеспечения решения всех вопросов относительно меня в полном соответствии с требованиями закона и справедливости. В свою очередь, заверяю, что готов и в дальнейшем в полной мере отдавать себя, свои знания и опыт служению родной Украине”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии при обращении за помощью в лечебное учреждение.

Между тем, адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов.

Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА состоялось прямо на территории посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”.

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА.