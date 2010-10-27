Эксперты считают, что на выборах будут игры с явкой и скупка голосов

Главной особенностью предстоящих выборов в местные органы власти будет переоценка административного ресурса, применение разного рода технологий по повышению мотивации избирателя, минимизации явки протестного электората и реализация спецпроектов по прямой скупке голосов. Такие выводы сделали эксперты Агентства моделирования ситуаций в своем исследовании «Местные выборы: Львов, Харьков, Одесса».

На пресс-конференции в агентстве УНИАН заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ подчеркнул, что переоценка админресурса – общая тенденция для большинства регионов Украины. По его словам, «админресурс на ближайших выборах будет наиболее эффективен за последние несколько лет, однако сегодня намечается четкая тенденция по переоценке его значимости для результата». Эксперт считает, что в Одессе и Львове этот фактор «минимизирован до крайности». По его словам, в Одессе «команда местной власти была настолько неэффективна, что пришла к выводу о необходимости применения спецтехнологий по «дополнительной мотивации» избирателя».

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что во Львове наиболее проигрышным методом ведения предвыборной борьбы были «попытки некоторых политиков, близких к партии Президента, манипулировать с кадровым формированием участковых избирательных комиссий». «Такие топорные действия привели к дискредитации многих эффективных целевых программ губернатора ГОРБАЛЯ», - сказал эксперт.

Директор АМС Виталий БАЛА сказал, что одной из наиболее популярных технологий на этих выборах станут «игры с явкой избирателей». По его словам, «многие кандидаты пытались провести кампанию, что называется «на мизере». Он подчеркнул, что «в одних это выходит, как, например, в Харькове у КЕРНЕСА, который, судя по всему, проводит убедительную кампанию и побеждает хоть и со значительным перевесом, но при небольшом количестве голосующих». В то же время добавил, что «в Одессе команда ГУРВИЦА до последнего делала ошибочную ставку на ослабление мотивации избирателя». «В результате потеряла время и ресурсы на заведомо проигрышную стратегию», - отметил директор АМС.

Кроме того, эксперты отмечают неэффективность переноса особенностей всеукраинской президентской кампании на кампанию локальную, местную. В.БАЛА подчеркнул, что «деструктивная кампания, попытки переноса ответственности на оппонентов, популизм – не будут эффективными методами коммуникации в локальных региональных кампаниях». По его словам, «гораздо эффективнее было бы вести профессиональную дискуссию о стратегии развития городской инфраструктуры». При этом добавил, что «в этом контексте заявления оппозиции насчет фальшивых бюллетеней в Харькове и Хмельницком стоит расценивать лишь как метод консолидации протестного избирателя, причем не самый эффективный».