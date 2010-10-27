Янукович поговорил по телефону с главой МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН обсудили ход выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике, заключенного между Украиной и МФВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь в ходе их телефонного разговора.

Собеседники отметили взаимное выполнение взятых обязательств, говорится в сообщении.

В.ЯНУКОВИЧ и Д.СТРОСС-КАН отметили, что нынешнее состояние сотрудничества Украины и МВФ имеет конструктивный характер.

Во время разговора также была обсуждена работа миссии МВФ, которая прибудет в Украину в ноябре этого года.

Глава государства выразил убеждение, что текущая ситуация в Украине дает основания для уверенного продолжения программы сотрудничества с Фондом.