Тимошенко поднимет пенсионеров и студентов на "профессиональный отпор"

Лидер оппозиции, председатель партии «ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО обещает действующей власти не признавать результаты местных выборов и оказывать реальное и профессиональное сопротивление существующему режиму.

Как сообщает корреспондент УНИАН об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, она напомнила, что еще месяц назад было заявление 9 оппозиционных партий, где были перечислены все факторы фальсификаций на местных выборах. Тогда оппозиционными силами было выдвинуто требование к Президенту устранить все факты фальсификаций. В случае игнорирования требований оппозиции, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подписанты обращения предупредили о непризнание результатов выборов 31 октября, как таких, которые состоялись честно, без какого-либо подлога, демократическим путем.

«Речь идет не только о Львовской и Киевской областях, где людей лишили права избрать ту политическую силу, которую они больше всего поддерживают. Если сохранится такая ситуация по всей стране, и если не будет наведен порядок, то, безусловно, наша политическая сила не признает эти выборы, как такие, которые состоялись честно и без фальсификаций. Думаю, и мир не признает. Потому что это будет просто непонятно для всего украинского общества» - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она предупредила власть, что оппозиция в таком случае прибегнет к жестким методам реагирования.

«Если будут продолжаться жесткие, почти террористические действия против украинского предпринимательства, против украинских пенсионеров, против студентов, против всех. Я, как лидер крупнейшей оппозиционной партии, буду призывать людей к неповиновению. Мы будем поднимать людей на реальное сопротивление этому режиму. Мы будем делать это профессионально. Хорошо организуем это. И я думаю, что власть не устоит, если мы с вами сделаем это достойно и профессионально», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Также экс-премьер считает, что если во Франции 3 млн. людей противостоят одному маленькому нюансу – увеличению пенсионного возраста с 60-ти до 62-х лет, то и украинцы смогут показать власти свое недовольство ее действиями.

«Элегантные француженки на шпильках в норковых шубках блокируют нефтеперерабатывающие заводы. Весь малый и средний бизнес на улицах. Франция защищает свои права. А у нас? Наш народ, когда его уже загнали под плинтус, способен защищать свою свободу, свои права и, собственно, свою жизнь? Я хочу верить, если французы, которые живут в 10 раз более зажиточно, чем украинцы, способны, то и народ Украины способен. А иначе, если молчать и терпеть, где предел этого издевательства над обществом?» - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее политическая сила не признает результаты выборов в областные советы в Киевской и Львовской областях, а также в Тернопольский горсовет.