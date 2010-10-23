Литвин понял, как измерить, где заканчиваются полномочия

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что после внесения изменений в Конституцию Украины политикам следует избегать "политического соперничества, не бороться за распределение властных полномочий, а просто работать".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после церемонии освящения нового храма в селе Сербо-Слободка Емильчинского района Житомирской области.

По мнению В.ЛИТВИНА, «представителю власти при любых полномочиях нужно делать то, что он может, и делать это не только по предписаниям, которые определены Конституцией Украины, а так, как он чувствует - сердцем, умом, настроениями людей». «И здесь речь идет не о полномочиях, а о мере ответственности политика перед обществом», - добавил председатель ВР.

"Если человек работает в поле или на ферме, что, он полномочия спрашивает? Он только смотрит в поле, где его звено закончится, и работает, а у нас каждый хочет, чтобы отмеряли его полномочия. Нужно просто работать, и это - все полномочия", - считает В.ЛИТВИН.