Суд обязал Днепропетровскую ТИК дополнить 56 участковых комиссий

В Днепропетровске будет переформатировано 56 участковых избирательных комиссий. Такое решение принял в субботу апелляционный административный суд по иску городской организации политической партии «Украина будущего».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, суд признал незаконными действия Днепропетровской городской территориальной избирательной комиссии относительно порядка формирования участковых комиссий и обязал ТИК рассмотреть представление о включении в состав участковых избирательных комиссий в пределах Бабушкинского района Днепропетровска представителей всех политических партий, которые были искусственно лишены представительства в комиссиях.

Ранее в Бабушкинском районе было образовано 52 избирательных участка, в состав которого в соответствии с законом могут входить до 24 члена комиссии. «Вопреки требованиям закона, Днепропетровска ТИК не включила в состав этих комиссий представителей разных политических партий, невзирая на то, что их кандидатуры были поданы в предусмотренном законом порядке. ТИК приняла решение о формировании комиссий по 18 членов, которые представляют лишь часть парламентских партий», - отметили в пресс-службе партии.

При этом ТИК ссылалась на письмо председателя исполкома Бабушкинского райсовета о том, что включение в состав участковых комиссий 24 человека приведет к ухудшению в помещениях комиссий санитарно-гигиенических норм и повышению социальной напряженности среди избирателей. Именно эти действия городской избирательной комиссии суд признал незаконными», - подчеркнули в партии «Украина будущего».

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил чиновников об ответственности за нарушение права граждан на свободное волеизъявление.

«Я хочу поднять уровень ответственности чиновников – тех, кто имеет отношение к этим выборам, и сказать: если будут зафиксированы те или иные нарушения, или административное давление со стороны представителей власти, – как минимум, я этих людей уволю с работы. Они не должны мешать людям голосовать. Они не должны мешать волеизъявлению людей», – подчеркнул глава государства.