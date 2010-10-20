Данилишина схватили, заманив в украинское посольство в Праге

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, которого задержали в Праге по запросу украинской власти, еще не решил, просить ли в Чехии политическое убежище. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат задержанного Степан Украинец.

Он заверил, что Данилишин, которого в Украине обвиняют в причинении ущерба государству на сумму почти 14 миллионов гривен, не нарушал закон.

Адвокат экс-министра сообщил, что Данилишин добровольно согласился на встречу с представителями украинской прокуратуры в помещении украинского посольства в Чехии, которая состоялась в понедельник.

По словам адвоката, украинские следователи силой вывели Данилишина из посольства и сразу за воротами передали его представителям криминальной полиции Чехии.

При этом адвокат от имени своего подзащитного опроверг заявление Юлии Тимошенко о том, что политическая сила, которую представляет экс-премьер, «его прятала».

Богдан Данилишин сейчас находится в предварительном заключении в Праге, ожидая решение чешского суда о его экстрадиции в Украину.

Его задержали в Чехии в понедельник вечером на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.