Данилишина схватили, заманив в украинское посольство в Праге
Экс-министр пришел добровольно и попал
|Богдан Данилишин
Он заверил, что Данилишин, которого в Украине обвиняют в причинении ущерба государству на сумму почти 14 миллионов гривен, не нарушал закон.
Адвокат экс-министра сообщил, что Данилишин добровольно согласился на встречу с представителями украинской прокуратуры в помещении украинского посольства в Чехии, которая состоялась в понедельник.
По словам адвоката, украинские следователи силой вывели Данилишина из посольства и сразу за воротами передали его представителям криминальной полиции Чехии.
При этом адвокат от имени своего подзащитного опроверг заявление Юлии Тимошенко о том, что политическая сила, которую представляет экс-премьер, «его прятала».
Богдан Данилишин сейчас находится в предварительном заключении в Праге, ожидая решение чешского суда о его экстрадиции в Украину.
Его задержали в Чехии в понедельник вечером на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.