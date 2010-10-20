Яценюк зарегистрировал законопроект о парламентской оппозиции

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о дополнительных гарантияз деятельности оппозиции в парламенте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта Змін”.

Как известно, 15 октября в ВР по формальным причинам отказались регистрировать законопроект А.ЯЦЕНЮКА «Об оппозиционной деятельности в Украине», сославшись на то, что до сих пор нерассмотренным с 2007 года лежит в парламенте аналогичный законопроект Юлии ТИМОШЕНКО.

В пресс-службе партии отмечают, что лидер «Фронта Змін» вынужден был внести свой проект закона о парламентской оппозиции под другим названием – проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно дополнительных гарантий реализации прав народных депутатов Украины в Верховной Раде Украины)”.

В соответствии с законопроектом, Закон “О Регламенте Верховной Рады Украины” дополняется главой 13 «Парламентская оппозиция в Верховной Раде Украины». Определено, что парламентская оппозиция – это депутатская фракция, отдельные народные депутаты, которые не входят в состав оппозиционной депутатской фракции, добровольное депутатское объединение депутатских фракций, которые на пленарном заседании Верховной Рады сделали заявление об оппозиционности к политическому курсу парламентского большинства и/или Кабинета министров Украины.

Согласно проекту, решение о переходе в оппозицию принимается отдельными народными депутатами, которые не входят в состав оппозиционной депутатской фракции, депутатской фракцией в любое время на протяжении срока полномочий Верховной Рады соответствующего созыва. Народные депутаты, которые являются членами неоппозиционной фракции, могут входить в парламентскую оппозицию на основании личного заявления. Депутатские фракции, численный состав которых насчитывает больше половины народных депутатов, не вошедших в состав парламентского большинства, могут принять решение об образовании оппозиционного объединения депутатских фракций.

В соответствии с законопроектом, деятельность парламентской оппозиции прекращается в случае принятия ею решения о прекращении оппозиционной деятельности или прекращения полномочий Верховной Рады Украины соответствующего созыва.

Законопроектом парламентской оппозиции предоставляется право на представительство в руководстве Верховной Рады Украины и ее органах. Депутатам от оппозиции предоставляется право на замещение должностей первого заместителя председателя Верховной Рады, председателей контрольных комитетов парламента по вопросам свободы слова и информации, правоохранительной деятельности, прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, бюджета, Регламента и деятельности Верховной Рады, функционирования судопроизводства, предпринимательской деятельности, социальных стандартов и обеспечения надлежащего уровня жизни граждан, энергетической безопасности, аграрной политики и земельных отношений, здравоохранения, науки и образования, а также первых заместителей всех комитетов Верховной Рады.

Парламентская оппозиция имеет право на парламентский контроль за деятельностью парламентского большинства, правительства, органов власти (кроме судов) и их должностных лиц путем создания временных следственных комиссий Верховной Рады, паритетного с парламентским большинством представительства во временных специальных комиссиях, обращение с запросом в парламентские органы, Кабинет министров, к руководителям других органов государственной власти и местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений и организаций. Оппозиции предоставляется право обращения в Конституционный Суд и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека о нарушении прав и свобод человека и гражданина.

Также по представлению парламентской оппозиции назначаются председатель и члены Счетной палаты, а также Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Для осуществления парламентского контроля парламентская оппозиция имеет право получать информацию о деятельности органов государственной власти, их должностных лиц.

Уполномоченный представитель парламентской оппозиции имеет право сделать ежегодный доклад о результатах осуществления им парламентского контроля на пленарном заседании Верховной Рады Украины продолжительностью не менее 1 часа.

Парламентская оппозиция имеет право вносить предложения в проект закона о государственном бюджете. Распорядители бюджетных средств обязаны предоставлять информацию об объемах взятых бюджетных обязательств, проведенных расходов, получателях бюджетных средств, контрагентах распорядителей. Государственное казначейство ежемесячно и ежеквартально подает отчет парламентской оппозиции о выполнении бюджета.

Парламентская оппозиция имеет право образовать оппозиционное правительство из числа народных депутатов - членов парламентской оппозиции. Возглавляет оппозиционное правительство председатель, который назначается решением парламентской оппозиции. Он имеет право принимать участие в заседаниях Кабинета министров и выступать на них в течение 15 минут.

Законопроект оставляет «День оппозиции» - то есть ее право на включение в повестку дня парламента вопросов о соблюдении регламента, а также на включение проектов законов, других актов Верховной Рады без голосования в недельную повестку дня пленарных заседаний.

Согласно проекту, участники парламентской оппозиции при реализации ими прав, установленных Регламентом, обязаны действовать в соответствии с Конституцией и законами Украины, с учетом интересов граждан Украины и государства и предлагать альтернативу официальному политическому курсу парламентского большинства и/или Кабинета министров Украины и способы реализации альтернативного политического курса.

Финансирование деятельности парламентской оппозиции осуществляется за счет средств секретариатов фракций политических партий и блоков политических партий. Секретариат оппозиции является распорядителем этих средств.