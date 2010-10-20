Табачник взялся уже и за перечень платных услуг в детских садиках

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК приказал заведениям образования утвердить перечень платных услуг, “которые предоставляются учебным заведением или учреждением образования, с указанием времени, места, способа и порядка предоставления каждой услуги, их стоимости и лиц, ответственных за их предоставление”.

Об этом идет речь в приказе Министерства образования и науки Украины №949 от 14 октября 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, действие приказа распространяется на руководителей дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведений, заведений последипломного образования и повышения квалификации, учебно-методических и других учреждений и заведений системы образования, подчиненных Минобразования.

В приказе также содержится требование разместить этот перечень “в доступных для заказчиков местах”.

В то же время, из документа вытекает, что учебные заведения не смогут свободно распоряжаться поступлениями от предоставления платных услуг, а полученные деньги будут зачислены в доходы специального фонда государственного бюджета, куда до этого момента направлялись, в частности, деньги, полученные от платы за учебу студентов-контрактников.

Так, документ определяет: “Поступления, полученные за предоставление платных образовательных и других услуг, которые не предусмотрены перечнем групп собственных поступлений бюджетных учреждений, утвержденным постановлением Кабинета министров страны от 17 мая 2002 года № 659 “Об утверждении перечня групп собственных поступлений бюджетных учреждений, требований относительно их образования и направлений использования”, до внесения в него в установленном порядке изменений, зачисляются в доходы специального фонда государственного бюджета как плата за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями согласно их функциональным полномочиям, или как поступления бюджетных учреждений от хозяйственной и/или производственной деятельности, если такие поступления получены в результате отмеченной деятельности”.

Как объяснил в комментарии УНИАН ректор Черновицкого национального университета им. Ю.Федьковича Степан МЕЛЬНИЧУК, “так заведено, что все средства, которые поступают на счет университета, являются средствами государственного бюджета. Мы ими не можем распоряжаться как частные фирмы. Использование какой-либо суммы денег мы согласовываем с министерством, расписываем по бюджету”. По словам ректора, “специальный фонд государственного бюджета – это не те средства, что нам министерство дает, а те, что университет зарабатывает сам. Ими мы можем распоряжаться немного свободнее, государственными средствами. Например, если заканчивается год, и мы не использовали государственные средства, их заберут в бюджет, а эти оставят нам на следующий год. Но так же все должны согласовывать с Минобразования. Я так понимаю, что статус средств от этих платных услуг будет аналогичным предоставлению платных услуг за учебу”.

Как сообщал УНИАН, ранее Д.ТАБАЧНИК заявлял, что введенные Минобразования платные услуги, прежде всего, необходимы университетам для укрепления материально-технической базы. «Платные услуги необходимы, прежде всего, университетам. Для того, чтобы укрепить свою материально-техническую базу, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы просто иметь абсолютно реальные признаки университетской автономии», – заверял министр.

По всей Украине состоялись массовые акции протеста студентов, которые требовали отменить постановление о платных услугах в учебных заведениях.

12 октября Кабмин изменил постановление №796 от 27 августа 2010 года “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности”, изъяв ряд положений.