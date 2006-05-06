В Киеве побились любители марихуаны и представители УНА-УНСО

Милиция задержала пять человек, которые сегодня затеяли драку в Киеве на Михайловской площади. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, драка произошла около 15 часов между представителями УНА-УНСО и теми, кто выступает за легализацию легких наркотиков. По информации ЦОС, с обеих сторон было около 200 человек. Сначала они обменивались оскорблениями в адрес друг друга, а затем инцидент перерос в драку. Сотрудники милиции, которые дежурили на площади, быстро локализовали конфликт, в котором уже на тот момент участники драки применяли дымовые шашки. Задержанные доставлены в Шевченковский райотдел милиции столицы, составлен административный протокол за совершение хулиганских действий и неповиновение сотрудникам милиции.

Кроме того, в ЦОС отметили, что начиная с 6 мая и до 10 мая включительно

столичная милиция в связи с праздниками переходит на усиленный режим охраны

общественного порядка, в связи с чем в указанные дни в городе на

патрулировании улиц будет задействовано около 1300 сотрудников милиции.