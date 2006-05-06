В Одессе откроется белорусское генконсульство

Посольство Республики Беларусь в Украине намерено до конца года открыть в Одессе генеральное консульство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам советник-посланник Посольства Беларуси Виктор ГЕЙСИК, который в ходе визита в Одессу встретился с вице-мэром Михаилом КУЧУКОМ.

В.ГЕЙСИК уточнил, что «вопрос открытия в Одессе дипломатического представительства практически решен МИДом Беларуси». Однако, по мнению дипломата, могут возникнуть проблемы с учетом высокой арендной платы за помещения в Одессе. Он также отметил, что в консульский округ, скорее всего, будет входить не более двух областей Украины, поскольку предполагается, что

«главной задачей консульства будет развитие экономического сотрудничества».

Цель нынешнего визита белорусской делегации - ознакомиться с экономическим потенциалом Одессы и региона и «еще более приблизить город к Беларуси». «Мы прибыли сюда с благородной миссией, - подчеркнул В.ГЕЙСИК. - Мы, безусловно, учитываем тот факт, что предприятия региона поставили в Беларусь за первый квартал этого года продукции больше, чем за этот же период вся Беларусь - в Украину». Он уточнил, что речь идет о поставках почти 50 видов продукции на

общую сумму 5 млн. долларов.

Советник-посланник напомнил, что в нынешнем году президенты Украины и Беларуси поставили задачу «обеспечить товарооборот более чем в 2 млрд. долларов». Поэтому сотрудники миссии поставили перед собою цель объездить все регионы Украины, чтобы изучить экономический потенциал.

По словам главы белорусской делегации, на встрече с М.КУЧУКОМ обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе на базе существующего туристическо-рекреационного потенциала Одессы. Белорусская сторона заинтересована поставлять в Одессу продукцию машиностроительной промышленности, в частности, тракторы, наладить в Одессе совместное производство автопогрузчиков. Вместе с тем, белорусов интересует одесский опыт

высотного домостроения, работы с ползучими почвами, сказал В.ГЕЙСИК.