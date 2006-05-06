Украина вынуждена пересмотреть стоимость базирования ЧФ РФ

Из-за инициативы России перейти на рыночные отношения Украина вынуждена пересмотреть стоимость базирования Черноморского флота Российской Федерации в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал в.и.о. министра обороны Украины Леонид ПОЛЯКОВ.

«Если раньше мы делали определенные уступки друг другу относительно финансово-экономических вопросов, базируясь на отношениях дружбы, то после того, как российская сторона стала инициировать переход на рыночные отношения, мы просто вынуждены перейти к адекватным действиям, в том числе это может касаться Черноморского флота», - сказал Л.ПОЛЯКОВ.

По его словам, сейчас происходит уточнение договора об условиях базирования ЧФ РФ. По его убеждению, должно быть четко определено, «кто, за что и сколько должен платить».

По мнению Л.ПОЛЯКОВА, российская сторона ошибочно считает, что все вопросы

временного базирования флота решены. «По нашему мнению, осталось недопустимо много неопределенности, которая создает ненужную напряженность, условия для злоупотреблений», - сказал Л.ПОЛЯКОВ.

В то же время он отметил, что Украина будет соблюдать соглашение о временном базировании ЧФ РФ в Крыму до 2017 года.