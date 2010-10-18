Мэр Львова подал жалобу на "абсолютное беззаконние" избиркома

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ подал жалобу в Центральную избирательную комиссию на действия ТИК во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, жалоба подана в связи с тем, что городская избирательная комиссия Львова не включила в состав участковых избирательных комиссий представителей большинства оппозиционных партий и представителей мэра Львова А.САДОВОГО.

«Из более чем двухсот моих представителей в составе участковых комиссий осталось всего 15 человек. Это абсолютное беззаконие», - заявил в комментарии УНИАН А.САДОВЫЙ. По его словам, в состав избирательных комиссий не включили также большинство представителей партии «Свобода», «Фронту Змін» и Республиканской христианской партии.

Республиканская Христианская партия выдвинула кандидатуру А.САДОВОГО на выборы городского председателя Львова.