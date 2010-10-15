Тимошенко: попробуйте согласовать кандидатов в мажоритарных округах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости согласования кандидатур на должности мэров, а также кандидатов в депутаты, которые баллотируются по мажоритарным округам, между оппозиционными силами.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера на пресс-конференции в Ровенской области.

"Я хочу обратиться к нашей команде: найдите общий язык с настоящими оппозиционными партиями, которые работают в Ровенской области, и попробуйте согласовать кандидатов в мажоритарных округах, попробуйте согласовать кандидатов в мэры, где есть такая возможность. Сделайте все, чтобы мы находились не в системе борьбы, а настоящего оппозиционного, демократического, национал-патриотического движения", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, несмотря на то, что до выборов осталось не так много времени, еще есть возможность для консолидации усилий всех оппозиционных партий.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО предостерегла от ведения переговоров с псевдооппозиционными партиями. "Мы должны понимать, что часть партий не являются оппозиционными. И здесь нужно распознать", - подчеркнула лидер партии "Батькивщина".