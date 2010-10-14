Апелляционный суд Киева оставил Диденко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, отклонив все ходатайства защиты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, таким образом, суд оставил в силе постановление Печерского райсуда Киева от 6 октября о продлении срока пребывания И.ДИДЕНКО в Лукьяновском СИЗО до 9 ноября.

«Мы ожидали такое решение, ведь в украинских судах надеяться на другие решения не стоит», - заявил адвокат Юрий СТЕПАНОВ.

Как известно, 14 октября Апелляционный суд Киева также оставил под стражей экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.