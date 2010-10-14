Азаров в Брюсселе пошутил про СБУ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что СБУ должна заниматься безопасностью страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе на конференции, организованной группой Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента на тему отношений с Украиной.

Н.АЗАРОВ сделал это заявление, отвечая на вопросы участников конференции, в частности, на высказанную обеспокоенность активизацией вмешательства СБУ в работу журналистов и института гражданского общества.

«Если тайная служба вмешивается во что-то, об этом становится известно, то какая же это тайная служба?» - риторически спросил Н.АЗАРОВ. «Я шучу, конечно», - добавил он.

«В целом, я считаю, что Служба безопасности Украины должна заниматься безопасностью страны», - подчеркнул премьер.