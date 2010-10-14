Саакашвили рассказал Королевской, что самое важное в реформах

«Мы приехали в Грузию для того, чтобы из первых уст услышать о сути проведенных экономических реформ и использовать грузинский опыт в Украине». Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в Тбилиси во время встречи с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что впечатлена масштабом экономических реформ в Грузии. «Мы приехали в Грузию для того, чтобы из первых уст услышать о сути проведенных экономических реформ и использовать грузинский опыт в Украине. И то, что мы здесь увидели, свидетельствует о том, что экономические реформы, направленные на улучшение жизни людей, дают свой результат, - отметила она. – Украина также заявила о том, что стала на путь реформ, и мы хотели бы ускорить процесс модернизации страны. Чтобы добиться успеха, мы должны учитывать опыт стран, которые уже прошли этот путь, и в первую очередь, опыт Грузии».

«Успех Украины – это успех Грузии. И такие молодые политики, как вы, дают надежду на осуществление реформ в Украине, - отметил М.СААКАШВИЛИ. - Точечные реформы не дают результата и могут быть быстро свернуты. Поэтому очень важно, чтобы реформы были быстрыми и охватывали все общество».

Он призвал украинских бизнесменов активнее вкладывать средства в масштабные проекты, которые сейчас осуществляются в Грузии, в частности в строительстве объектов в Батуми, Поти и Кобулетти.

Во время переговоров отмечалось, что Украина занимает третье место среди внешнеэкономических партнеров Грузии. Тем не менее, обе страны имеют колоссальный потенциал для развития внешнеторговых взаимоотношений, который необходимо использовать.

Как сообщал УНИАН, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.КОРОЛЕВСКАЯ возглавляет парламентскую делегацию Украины, которая находится в Грузии с 12 по 15 октября 2010 года с официальным визитом. Целью поездки группы народных депутатов является изучение опыта грузинских реформ и налаживание межпарламентских связей.