Литвин изучает, как без голосования переписать изменения к Конституции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не направил в Конституционный Суд изменения к Конституции, поскольку возникли определенные замечания народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

По его словам, к нему обратилась группа народных депутатов с тем, что необходимо в переходных положениях изменений к Конституции Украины, которые проголосованы на прошлой неделе, предусмотреть, что местные советы избираются на пять лет только в следующей каденции. Он отметил, что на нынешних выборах депутаты будут избираться на четыре года.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что в замечаниях народных депутатов говорится о том, чтобы в переходных положениях необходимо предусмотреть, что уже нынешняя Верховная Рада избрана на пять лет, поскольку она избиралась по правилам, предусматривавших пятилетний срок. В.ЛИТВИН отметил, что сначала были предложения зафиксировать эти положения в законопроекте, но «перевесило предложение, что этого не нужно делать».

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что парламент будет переголосовывать изменения к Конституции Украины, В.ЛИТВИН ответил: «Вопрос не стоит так, чтобы переголосовывать». Он отметил: «Мы сейчас изучаем, как это сделать на регламентном уровне». При этом В.ЛИТВИН отметил, что «если обращаются народные депутаты, чтобы в принятое решение внести определенное уточнение, то по согласованию и в соответствии с подготовкой Главного юридического управления ВР такое решение может быть». «Мы посмотрим, как это сделать, чтобы это было процедурно правильно», - отметил В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН добавил, что сейчас по этому вопросу проходят консультации.