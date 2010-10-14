Табачник: министр образования – не победитель конкурса красоты

Платные услуги прежде всего необходимы высшим учебным заведениям, а не правительству. Такое мнение министр образования и науки Дмитрий Табачник выразил в интервью Zaxid.net.

“Хочу сказать, что платные услуги абсолютно не нужны правительству. Ради покоя, ради популистских шагов относительно привлечения на свою сторону молодого электората, можно было бы их вообще отменить. Платные услуги необходимы прежде всего университетам. Для того, чтобы укрепить свою материально-техническую базу, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы просто иметь абсолютно реальные признаки университетской автономии”, – заверяет министр.

Также, по словам Табачника, от отмены платных услуг потеряют сами студенты.

“Так вот, после недовольства студентов все дополнительные платные услуги в сфере образовательной деятельности отменены. От этого потеряют и университеты в своей автономии и средствах, и потеряют студенты. Все эти платные услуги начинались ради того, чтобы нанести мощный удар по теневым схемам, по передаче денег и все такое”.

На вопрос издания, как чувствует себя министр в роли одиозной личности, каковым его воспринимают, в частности, на Западе Украины, Табачник ответил, что “министр образования – не победитель конкурса красоты, он не должен всем нравиться”.