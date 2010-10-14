В БЮТ интересуются, во сколько обошлись услуги «аудиторов Тимошенко»

Аудит международных аудиторов, который якобы выявил факты нецелевого использования средств из государственного бюджета со стороны правительства Юлии ТИМОШЕНКО, не будет иметь никаких юридических последствий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

“Этот отчет строительной фирмы, потому что они такие же аудиторы, как мы - строители, не будет иметь никаких юридических последствий, поскольку они не осуществляли настоящей аудиторской деятельности. Они осуществляли деятельность, которую на сегодняшний день нельзя охарактеризовать как аудиторскую”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По словам народного депутата, фирмы, которые проводили соответствующую процедуру, - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc, - в действительности осуществляли ряд действий, которые к аудиту не имеют никакого отношения. “Поэтому правовых последствий, никаких выводов не будет в Украине”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что сейчас представители БЮТ не могут дать обстоятельных опровержений по этому аудиту, поскольку еще окончательно не ознакомлены с ним. “Поскольку документ достаточно толстый, по крайней мере, внешне, понадобится несколько дней. Я думаю, на будущей неделе мы будем готовы отвечать на те обвинения, которые выдвинуты”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом народный депутат отметил, что до сих пор неизвестно, какая сумма потрачена из бюджета на оплату этого аудита. “Мной было направлено несколько запросов, чтобы выяснить, сколько стоят украинским налогоплательщикам услуги так называемых аудиторов-юристов. Министерство финансов сказало, что этот вопрос является вопросом коммерческой тайны и зависит от воли компании”, - сказал он.

Народный депутат назвал этот ответ «сюрреалистическим», поскольку «использование бюджетных средств» не может быть коммерческой тайной.

В свою очередь экс-вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ отметил, что “псевдоаудит”, который якобы был сделан, не имеет ничего общего с настоящим аудитом и носит исключительно PR-характер.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что «так называемый аудит» проводили не аудиторы, а юристы Trout Cacheris, PLLC, поскольку на их официальном сайте четко указано, что фирма занимается исключительно уголовно-процессуальным законодательством и не имеет опыта аудиторской деятельности. “Компания по большей части специализируется на адвокатских услугах по скандальным делам”, - сказал Г.НЕМЫРЯ. Среди них он назвал лишение активов компаний Михаила ХОДОРКОВСКОГО, предоставление защиты международным шпионам, представление интересов в судах Моники ЛЕВИНСКИ и т.п.

По его словам, час труда юристов этой фирмы оплачивается на уровне 1 тыс. долларов. Г.НЕМЫРЯ предположил, что именно этим и объясняется тот факт, что до сих пор не обнародован окончательный аудит. “Является очевидным материальный интерес тех, кто это проводит, поскольку, в соответствии с этими почасовыми гонорарами в 1 тыс. дол., много еще можно заработать, и взять это из кармана украинских граждан”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что этот “псевдоаудит” является очередным давлением на оппозицию. “Но нас не запугать. Пусть и не надеются те, кто это делает, что они смогут каким-то образом запугать Юлию ТИМОШЕНКО, меня как бывшего члена правительства или моих коллег по политической борьбе”, - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, международные аудиторы заявили, что выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО. Об этом заявили представители фирм, которые осуществляли аудит, - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc.

«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества с участием должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорится в отчете по результатам аудита.

13 мая с.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом и куда были направлены эти деньги.