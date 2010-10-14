Азаров: лучшее, что мы можем сделать - это не вмешиваться

Правительство приняло ряд мер по обеспечению честных и прозрачных выборов в органы местного самоуправления 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совместном брифинге с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ после двухсторонней встречи.

По словам Н.АЗАРОВА, полностью профинансирована работа избирательных комиссий, Министерству внутренних дел поручено обеспечить порядок и безопасность на избирательных участках в день голосования.

При этом он заявил, что правительство не вмешивается в предвыборный процесс.

«Самое главное, как вы знаете - это прекрасно - правительство не вмешивается в выборы. Ни премьер-министр, ни министры, ни другие правительственные чиновники не участвуют в этих выборах. Как вы знаете, я нигде публично не выступал, и ни один из моих коллег не выступал в поддержку ни кандидатов, ни партий. Самое лучшее, что мы можем сделать - это не вмешиваться, и мы это делаем», - сказал Н.АЗАРОВ.