В автобусе, который столкнулся с локомотивом, было 49 пассажиров

По предварительным данным, в автобусе, который столкнулся с локомотивом в Днепропетровской области, кроме водителя (1954 г.р.), находились 49 пассажиров, в том числе трое детей до 18 лет.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте ГАИ МВД Украины.

По их данным, автобус следовал по маршруту «Городская поликлиника – село Городище», расположенное на околице Марганца.

Транспортное средство принадлежит частному лицу.

Как отметили в ГАИ, во время столкновения локомотив протянул автобус по путям приблизительно на 30 метров от места столкновения.

В то же время в ГАИ пока не могут сказать о состоянии детей, которые находились в салоне автобуса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, около 9 часов утра в городе Марганец Днепропетровской области в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса с локомотивом, по последним данным, погибли 40 и травмированы 10 человек.