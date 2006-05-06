Милиция задержала несколько подозреваемых в покушении на Корбана

Сотрудники милиции задержали несколько человек в рамках

расследования уголовного дела о покушении на председателя наблюдательного

совета компании «Славутич-Капитал» Геннадия КОРБАНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил

министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня «есть две милицейские версии (относительно покушения –

УНИАН). Одна из них связана с перераспределением собственности вокруг «Озерки»

(Центральный рынок в Днепропетровске - УНИАН), вторая - с аналогичными

действиями в нефтегазовой сфере».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отказался назвать организаторов покушения на

Г.КОРБАНА, сославшись на тайну следствия. При этом министр отметил, что

версии, которые рассматривает следствие, - «это наиболее достоверные рабочие

версии, и по обоим из них проводятся оперативные действия, в том числе есть

задержанные».