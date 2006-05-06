Милиция задержала несколько подозреваемых в покушении на Корбана
У следствия есть две версии
Сотрудники милиции задержали несколько человек в рамках
расследования уголовного дела о покушении на председателя наблюдательного
совета компании «Славутич-Капитал» Геннадия КОРБАНА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил
министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.
По его словам, сегодня «есть две милицейские версии (относительно покушения –
УНИАН). Одна из них связана с перераспределением собственности вокруг «Озерки»
(Центральный рынок в Днепропетровске - УНИАН), вторая - с аналогичными
действиями в нефтегазовой сфере».
В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отказался назвать организаторов покушения на
Г.КОРБАНА, сославшись на тайну следствия. При этом министр отметил, что
версии, которые рассматривает следствие, - «это наиболее достоверные рабочие
версии, и по обоим из них проводятся оперативные действия, в том числе есть
задержанные».