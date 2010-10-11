Участие оппозиционных партий в выборах заблокировано админресурсом

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявляет, что из-за использования властью административного ресурса в процессе подготовки и проведения выборов в местные органы самоуправления фактически заблокировано участие политических партий, которые оппонируют власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявила сегодня на встрече с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Во встрече от Центральной избирательной комиссии принимали участие лишь заместители председателя ЦИК Андрей МАГЕРА и Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, а также члены комиссии Валерий ШЕЛУДЬКО и Игорь ЖИДЕНКО.

"Впервые за последние годы в Украине сформированы избирательные комиссии не на паритетных принципах, а при полном доминировании отдельной политической силы. Такое доминирование в избирательных комиссиях искажает не только общие принципы проведения свободных честных выборов, но и искривляет на практике право принять участие в выборах в отдельных регионах. Сегодня одна из мощных политических сил, в сущности, лишена возможности принимать участие в выборах.

В деятельность политических партий вмешиваются органы исполнительной власти, в частности, административным путем заблокировано участие в выборах конкретной политической силы", - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Заместитель председателя ЦИК сообщила представителям европейской организации, что самыми большими изъянами и угрозами нового закона о местных выборах, принятого перед выборами, является сокращение сроков избирательного процесса. По ее мнению, это практически разрушает право политических партий на обжалование результатов и действий избирательных комиссий. "Хотя номинально такое право в законе присутствует, но практика и скорость избирательного процесса это право приводит к нулю. Кроме того, содержатся нормы, которые очень жестко регулируют процедуру направления жалоб и фактически за небольшим исключением эти жалобы обречены на то, чтобы комиссии их не рассматривали по формальным признакам. Закон выписан таким образом, чтобы максимально расширить круг для использования административного ресурса", - считает она.

В свою очередь А.МАГЕРА добавил, что в рамках избирательной кампании в местные органы самоуправления Центральная избирательная комиссия может рассматривать жалобы. "Но эти полномочия очень ограничены. Фактически они сводятся к тому, что Центральная избирательная комиссия рассматривает жалобы относительно бездеятельности избирательной комиссии по установлению результатов выборов. Мы вынуждены оставлять жалобы без рассмотрения. Жалобы, на которые, в действительности, нужно реагировать", - отметил заместитель председателя ЦИК.

По мнению А.МАГЕРЫ, избирательное законодательство Украины является несовершенным. "Закон и законодательная база в Украине с каждым годом ухудшаются и двигаются не в сторону прогресса. Механизмы закона построены таким образом, чтобы поставить одну партию в неравное положение с другими. Для примера, согласно со ст. 22 закона о местных выборах, состав территориальных избирательных комиссий формируется не в одинаковом количестве от разных политических партий. Например, КПУ гарантированно имеет трех представителей в территориальной комиссии. Вместе с тем Украинская республиканская партия "Собор" или ХДС не имеет ни одного представителя", - объяснил он.